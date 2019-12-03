Милованов: При малой приватизации важно сохранить рабочие места

Новости Бизнеса:Малые предприятия, которые имеют активы, но не работают эффективно, будут привлекать инвесторов, поднимать производство.

Более 400 малых и средних предприятий по всей Украине уже переданы для проведения малой приватизации. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Две приватизации существуют - малая и большая. Малая - маленькие предприятия, но большое их количество... Чтобы провести малую приватизацию и передается большое количество этих предприятий - уже было передано 416, если я не ошибаюсь. Но цифра уже больше, потому что каждый день понемногу передаются предприятия на приватизацию", - отметил Милованов.

Министр пояснил, что на малые предприятия, которые имеют активы (здания, ресурсы), но не работают эффективно, будут привлекать инвесторов, поднимать производство. По его словам, важно сохранить рабочие места, а в идеале - даже увеличить их количество.

"Крупные предприятия - это отдельная история, ибо каждое является главой в истории Украины и для каждого надо выбрать приватизационного советника. Это будет компания, которая работает с этим предприятием, готовит его, находит инвесторов, разрабатывает стратегический план развития, решает определенные проблемы, как это часто бывает (старые долги, судебные дела) - и предлагает развитие этого предприятия",- подчеркнул министр.