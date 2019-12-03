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Милованов объяснил, чего государство не может сделать с предприятиями

Милованов объяснил, чего государство не может сделать с предприятиями
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Бизнеса:Государство может лишь изменить своих представителей в управлении предприятиями.

В Украине государство может лишь сменить своих представителей в управлении предприятиями, а все вопросы по управлению и развитию решают наблюдательные советы.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в программе "Свобода слова" на ICTV.

"У нас реформа корпоративного управления, поэтому у нас нет процесса бездумного. Мы только имеем право, как государство, заменить государственных представителей (в управлении госпредприятием - ред.). Это все, что мы можем сделать. Все остальное делают наблюдательные советы. И наблюдательные советы несут ответственность за то, как работает предприятие", - пояснил министр.

Он отметил, что на особо важных предприятиях анализируется, насколько качественной является работа наблюдательных советов и руководства.

Милованов: При малой приватизации важно сохранить рабочие места

"На нескольких важных предприятиях нет наблюдательных советов. Они там формируются и будут решать будущее компании, включая стратегию развития", - добавил Милованов.

По его словам, в Украине иногда случается, что руководитель государственного предприятия обвиняет государство, то есть своего работодателя, в рейдерстве, Или может подать в суд, чтобы запретить приватизацию предприятия - и при этом продолжать ходить на работу и получать зарплату.

"Это идет борьба - и мы ее выиграем", - подчеркнул министр.

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Государство, МЭРТ, Предприятия, Тимофей Милованов.
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