Зеленский не против: программа развития автомобильных дорог вводится в действие

Новости Бизнеса:Законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования подписаны президентом.

Владимир Зеленский подписал законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования.

Об этом сообщили на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что законы № 282-ІХ и № 283-ІХ Верховная Рада Украины приняла в целом 12 ноября 2019 года.

Благодаря реализации этого закона, отменяется согласование с Радой по вопросам бюджета определенного перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Также законом предусматривается, утверждение Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, учитывая объемы и источники финансирования таких дорог в резерве балансодержателей.

Каждый года Кабинет министров Украины будет утверждать перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный в соответствии с этой программой

Также Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-ІХ, который парламент принял также 12 ноября.

Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.