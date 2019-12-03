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Зеленский не против: программа развития автомобильных дорог вводится в действие

Зеленский не против: программа развития автомобильных дорог вводится в действие
10:44 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования подписаны президентом.

Владимир Зеленский подписал законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования.

Об этом сообщили на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что законы № 282-ІХ  и № 283-ІХ Верховная Рада Украины приняла в целом 12 ноября 2019 года.

Благодаря реализации этого закона, отменяется согласование с Радой по вопросам бюджета определенного перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Также законом предусматривается, утверждение Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, учитывая объемы и источники финансирования таких дорог в резерве балансодержателей.

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Каждый года Кабинет министров Украины будет утверждать перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный в соответствии с этой программой

Также Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-ІХ, который парламент принял также 12 ноября.

Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

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Строительство, Законопроект, Дороги, Владимир Зеленский.
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