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Понедельник, 02.12.2019
Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
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Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей

Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
20:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zn.ua

Новости Бизнеса:Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.

Диверсифицировать поставки основных энергоносителей (кроме ядерного топлива) с условием не более 30% из одного источника поручил правительству президент Украины Владимир Зеленский указом №874 в понедельник, которым он утвердил принятое в этот день решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

"Обеспечить отработку до 1 июля 2020 вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение", – такое поручение получил Кабинет министров.

Помимо того правительство должно во взаимодействии с институциями Евросоюза принять меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

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Среди других поручений Кабмину – разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер РФ, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России в Украину (среди них уголь, нефть и нефтепродукты – Ред.).

Правительство должно также организовать проверки состояния соблюдения в 2017 - 2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и природного газа, в частности, для обеспечения природным газом населения, ТЭЦ и теплокоммунэнерго, по результатам которых принять соответствующие меры реагирования.

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Зеленский своим указом также отменил два изданных в 2014 году указа по теме энергобезопасности, в том числе от 1 мая, которым было поручено "Нафтогаз Украины" подать в международный арбитраж в случае, если российская сторона откажется поставлять газ по сниженной цене, действовавшей в феврале-марте 2014 года.

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Газ, Уголь, Нефть, Антрацит, СНБО, Владимир Зеленский.
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