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Понедельник, 02.12.2019
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Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"

Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
17:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Зеленский анонсировал "интересное решение", которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы за отопление почти наполовину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководство государства нашло "интересное решение", которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на отопление практически наполовину.

"Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за вас счет", - сказал он в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале.

Зеленский напомнил, что правительство Украины утвердило программу "Гарантированная цена на газ".

"Цена на газ еще уменьшилась на 7%, работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Также была встреча с правительством на Банковой в Офисе президента по вопросу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление", - указал он.

Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения

Напомним, Зеленский вновь отметил, что на встрече в Нормандском формате намерен поднять и постараться решить вопрос прекращения войны на Донбассе и конкретных сроков возвращения Украине оккупированных территорий, и призвал украинцев не обращать внимания на "фейковую зраду" и "уже умерших" политиков.

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Газ, Тарифы, Отопление, Владимир Зеленский.
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