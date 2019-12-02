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Понедельник, 02.12.2019
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Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения

Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Гарантированная цена газа для населения составит 6,961 тыс. грн с НДС, но без тарифов на транспортировку.

Гарантированная цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года составит 6,961 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на пресс-конференции в Киев в понедельник.

По его словам, в этой цене не учтены тарифы на транспортировку и распределение газа, которые в настоящее время пересматриваются регулятором.

"6,961 тыс. грн – это четко зафиксированная фьючерсная цена, которая позволяет говорить о том, что основная ее часть (без тарифов на транспортировку и распределение газа - ред.) на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года", - сказал он.

Как отметил Оржель, такой предложенный механизм фиксированной цены является рыночным, он не вызвал нареканий со стороны представителей Международного валютного фонда и европейских институций.

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды обнародовало проект внесения изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), согласно которым НАК "Нафтогаз Украины" сможет продавать природный газ населению и тепловикам на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Согласно документу, помимо одномесячного периода, когда цена продажи НАК газа населению и тепловикам не должна превышать среднюю цену для промышленности по предоплате, вводится период январь-апрель 2020 года. Как пояснялось в сопроводительных документах, данное решение позволит внедрить рыночный механизм осуществления НАК "Нафтогаз Украины" продажи природного газа по сниженной фиксированной цене с 1 января 2020 года на период первого квартала и апреля 2020 года.

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В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с НАК на поставку газа по фиксированной цене на указанный период компания будет осуществлять продажу по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

По прогнозу НАК "Нафтогаз Украины" отсутствие транзита газа может повлечь увеличение цены на газ с 1 января 2020 года до 10,751 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (тут и далее - без НДС и тарифов на транспортировку и распределение), что в 1,8 раза больше установленной НАК цены для промышленности на декабрь 2019 года в размере 5,861 тыс. грн.

Ранее глава Минэкоэнерго сообщил, что с 1 января 2020 года Украина намерена отказаться от режима ПСО в части установления регулируемых цен на газ. В то же время накопленные запасы в подземных хранилищах, закупленные летом-осенью по низким сезонным ценам, позволяют предложить населению и тепловикам рыночную микс-цену.

"Цена будет изменена на эту "страховую", форвардную. Это не ПСО, оно отменяется с точки зрения регулирования по четырем ценовым индикаторам, но с учетом того, что у нас есть возможность обеспечить такую (фиксированную - ред.) цену благодаря хранилищам, оно превращается в рыночный механизм форвардного контракта", - пояснил министр.

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В то же время Оржель отметил, что отказ потребителей от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", но решение покупать газ по "фиксированной" цене или нет должен принимать сам потребитель.

До настоящего времени, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население и тепловики приобретают газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

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Газ, Тарифы, Цена на газ, Газ для населения, Алексей Оржель, Минэкоэнерго.
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