Скачать
Пятница, 22.11.2019
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство

Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
10:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:С 1 января 2020 года Кабмин предложит потребителям заключить договоры на поставку газа по фиксированной цене до конца отопительного сезона.

Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения в размере около 7000 гривен за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью 24 каналу.

Что это значит

"С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года (8550 гривен за тысячу кубометров — ред.).

Это так называемый рыночный инструмент под названием „контракты на будущее“. Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза большую", — подчеркнул Оржель.

 Что такое страховая цена

Министр добавил, что речь идет о цене в размере 7000 гривен за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа).

Сейчас цена газа для населения составляет 4899 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7000 гривен даже если цены на газ будут выше.

До зимы осталось меньше месяца: цены на газ для населения ползут вверх

"Если же Украина подписывает договор на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, на то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет меньшая цена", — пояснил Оржель.

По его словам, украинцы смогут отказаться от этого предложения и платить по рыночным ценам, но тогда для них вырастут риски стремительного роста цены на газ.

Напомним, цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

"Нафтогаз", согласно постановлению правительства №485, для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, цену за правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018, и выбирает самую низкую цену.

Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц - по ней и была определена стоимость газа на сентябрь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Тарифы, Кабмин, Цена на газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
03 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
04 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
05 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв
В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв
Трамп временно предотвратил &quot;шатдаун&quot; в США
Трамп временно предотвратил "шатдаун" в США
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и должность Найема
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь