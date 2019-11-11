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До зимы осталось меньше месяца: цены на газ для населения ползут вверх

До зимы осталось меньше месяца: цены на газ для населения ползут вверх
18:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" в ноябре повысил цену для населения на 14,7%, до 4899 грн за тыс. куб. м.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену для населения на 14,65%, по сравнению с ценой на октябрь, до 4899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза" - это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

В компании напомнили, что цена газа для населения в Украине сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении правительства от 3 апреля 2019 года № 293 и действует до конца 2019 года.

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Для определения цены газа для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди 4 определенных правительством вариантов – цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

В этом месяце наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

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Также сообщается, что в этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме.

Как сообщалось ранее, октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), составляла 4 272,76 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

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Газ, Нафтогаз, Цена на газ.
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