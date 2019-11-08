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Начать с чистого листа: в "Нафтогазе" рассказали о новом контракте с "Газпромом"

Начать с чистого листа: в "Нафтогазе" рассказали о новом контракте с "Газпромом"
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" считают, что создание независимой ГТС моможет перезагрузить отношения с российским газовым монополистом.

Новый контракт российского "Газпрома" с независимым от НАК "Нафтогаз Украины" оператором газотранспортной системы, который появится в результате завершения анбандлинга, позволит начать отношения по транзиту газа между Украиной и РФ с чистого листа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а обособленным от него оператором газотранспортной системы", - написал он.

По словам Витренко, это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят.

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"То есть если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант", - отметил топ-менеджер НАК.

При этом он добавил, что начало с "чистого листа" не означает, что "старые листы бумаги" в виде уже имеющихся судебных претензий исчезают.

"Рукописи не горят", как писал украинский классик. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды", - написал он.

В России неоднократно заявляли, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газу "фактически невозможны".

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

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По итогам переговоров Украина выступила против предложения российской стороны привязать к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом".

31 октября Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

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Газпром, Нафтогаз, Юрий Витренко, Анбандинг.
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