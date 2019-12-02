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Закон о незаконном обогащении: Зеленский объяснил, что будет с конфискованными активами

Закон о незаконном обогащении: Зеленский объяснил, что будет с конфискованными активами
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:После подписания закона о криминализации незаконного обогащения все такие активы будут конфисковаться в пользу бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что после подписания принятого Верховной Радой закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение все подобные активы будут конфисковаться, продаваться, а полученные деньги пополнят бюджет Украины.

"Я подписал, наконец, закон о незаконном обогащении, он начинается действовать. В этом законе всё очень просто: будет конфискация всех незаконных активов, и всё, а потом все эти активы будут продаваться, а деньги – возвращаться в бюджет", - сказал Зеленский в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале.

Как сообщалось, за законопроект 31 октября во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов, он вступил в силу 28 ноября. Его принятие является одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.

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Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также запускает институт взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, закон включает в Уголовный кодекс Украины новую статью 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов превышает законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать ряд должностей на срок до трех лет.

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Согласно тексту закона, под активами подразумеваются денежные средства, в частности хранящиеся в банках и других финансовых учреждениях, другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Закон, Коррупция, Владимир Зеленский, Незаконное обогащение.
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