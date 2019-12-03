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Конец эпохи: нефть Brent перестанут добывать в 2020 году

Конец эпохи: нефть Brent перестанут добывать в 2020 году
14:51 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Продажи нефти марки Brent продолжатся, но в ней уже не будет нефти из одноименного месторождения.

Нефтяная компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу нефти на месторождении Brent в 2020 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что компания продолжит продавать смесь под маркой Brent, но в ней уже не будет нефти из одноименного месторождения.

"Последнюю работающую скважину закроют в следующем году. Brent была краеугольным камнем для отрасли на протяжении более 40 лет", - рассказал вице-президент Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стив Фимистер.

WSJ отмечает, что закрытие этого месторождения знаменует своеобразный "конец эпохи", а нефтедобывающая промышленность смещает свой фокус на более мелкие месторождения, расположенные возле имеющейся инфраструктуры.

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Месторождение Brent находится в Северном море между шотландскими островами и Норвегией. На момент открытия в 1971 году оно считалось одним из крупнейших в мире. Добыча нефти и газа на этом месторождении началась в 1975 году, а с 1982 года нефть добывали из четырех скважин - Alpha, Bravo, Charlie и Delta.

На пике добычи нефть марки Brent начали считать эталоном и от ее цены отсчитывались цены на другие марки нефти.

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Нефть, Brent, Добыча нефти, Royal Dutch Shell.
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