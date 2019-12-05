В Украине вступили в силу "дорожные" законы

Новости Бизнеса:Вступил в силу закон, который предусматривает внедрение среднесрочного планирования ремонта и реконструкции дорог.

Согласно закона, Кабмин утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог государственного значения на определенный период с перечнем дорог, которые планируют построить, реконструировать или отремонтировать. Должны отметить, сколько на это уйдет средств и откуда их возьмут.

За этот документ выступили 368 народных депутатов.

По решению Совета Крыма, областных, городских, поселковых и сельских советов средства территориальных дорожных фондов могут направляться на новое строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Документ также уточняет, на что направляется субвенция из госбюджета на финансирование содержания дорог.

Напомним, парламент поддержал этот документ за основу в сентябре текущего года.

Также в силу вступил закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с внедрением среднесрочного планирования развития и содержания автодорог. За проголосовали 334 народных депутатов.

В Бюджетном кодексе предусмотрели, что распорядители бюджетных средств имеют право брать бюджетные обязательства сверх фактических поступлений специального фонда. Вместе с тем, задолженность распорядителей бюджетных средств по среднесрочным обязательствами по договорам на конец текущего бюджетного периода не может превышать остатка средств специального фонда государственного бюджета, образуемого за счет поступлений, являющихся источниками формирования государственного дорожного фонда.