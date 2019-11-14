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Зеленский подписал закон об аудите безопасности автомобильных дорог

Зеленский подписал закон об аудите безопасности автомобильных дорог
02:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Документ вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы по управлению безопасностью автомобильных дорог» № 200- ІХ, принятый парламентом 17 октября. Как сообщает пресс-служба глав государства, документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования.

В пояснительной записке отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в европейских странах.

Так, закон вносит изменения в законы Украины «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах», которыми вводится понятие «экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий».

Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверки безопасности автодорог во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

"Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международную дорожную сети с высоким уровнем безопасности инфраструктуры", - отметили в пресс-службе главы государства.

17 октября Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательный аудит безопасности автодорог международного и национального значения, что увеличит стоимость проектирования дорог от 5 до 13%.

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Согласно пояснительной записке, речь идет о независимой, детальной, системной, технической оценке инженерных решений в отношении составляющих автомобильных дорог с целью определения их влияния на обеспечение безопасности дорожного движения, которая осуществляется на всех этапах от планирования до ввода в эксплуатацию и во время эксплуатации.

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Украина, Законы, Владимир Зеленский, Аудит безопасности автомобильных дорог.
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