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Четверг, 14.11.2019
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Гончарук сказал, когда в дома жителей Новояворовска дадут тепло

Гончарук сказал, когда в дома жителей Новояворовска дадут тепло
01:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:13 ноября Алексей Гончарук прибыл во Львовскую область с рабочей поездкой из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле.

В Новояворовске люди будут с теплом в домах через несколько дней. Ситуация в Новом Роздоле немножко сложнее. Там теплосеть не готова к старту. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"Из-за безответственности сомнительной частной компании, которая де-факто контролирует ТЭЦ, 60 тыс. людей в Новом Роздоле и Новояворовске могли остаться без тепла зимой", - написал он.

По информации главы правительства, эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

"Чем занималась частная компания-управитель все это время - с этим должны разобраться соответствующие правоохранительные органы. Я не оставлю эту ситуацию без контроля и хочу напомнить, что у каждой несостоятельности в решении проблемы - есть имя и должность. Все это будет обнаружено и получит надлежащую оценку и должное наказание. Представители полиции этим занимаются", - заявил Гончарук.

Также он добавил, что инициирует передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". "Это будет проходить в течение двух-трех дней. Параллельно специалисты будут проверять оборудование и устранять технические неполадки". По информации премьера, в Новояворовске люди будут с теплом в домах через несколько дней.

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"Ситуация в Новом Роздоле немножко сложнее. Там теплосеть не готова к старту. Дал поручение в течение максимум пяти дней подготовить сеть к старту! ГСЧС готовы в случае снижения температуры обеспечить граждан всем необходимым", - утверждает Гончарук. К этому он добавил, что ежедневно будет ждать от всех участников процесса письменный отчет о том, что, как и кем сделано по поставкам тепла в эти города.

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Львовская область, ГСЧС, Алексей Гончарук, Новояворовск, Новый Роздол.
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