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Комитет Рады рекомендовал Кабмину изучить ситуацию с рыболовством в Азовском море

Комитет Рады рекомендовал Кабмину изучить ситуацию с рыболовством в Азовском море
00:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Представители других причастных государственных учреждений не готовы к серьезной дискуссии.

Комитет по вопросам внешней политики одобрил заключение рекомендовать Кабинету министров Украины ситуацию с рыболовством в Азовском море, а до этого отозвать там разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству, сообщил глава комитета Богдан Яременко .

"Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов главы Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядела убедительной", - написал Яременко на своей странице в Фейсбуке.

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По его словам, не готовыми к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений.

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Все по теме:

Азовское море, Кабмин, Рыболовство, Богдан Яременко, Комитет Рады, Рыболовство в Азовском море.
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