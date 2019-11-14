Комитет Рады рекомендовал Кабмину изучить ситуацию с рыболовством в Азовском море

Новости Украины:Представители других причастных государственных учреждений не готовы к серьезной дискуссии.

Комитет по вопросам внешней политики одобрил заключение рекомендовать Кабинету министров Украины ситуацию с рыболовством в Азовском море, а до этого отозвать там разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству, сообщил глава комитета Богдан Яременко .

"Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов главы Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядела убедительной", - написал Яременко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, не готовыми к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений.