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Суд продлил на 2 месяца арест Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве

Суд продлил на 2 месяца арест Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве
00:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:18 сентября неизвестный мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост.

Днепровский районный суд. Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать киевский мост Метро

"Такое решение на сегодняшнем заседании принял Днепровский районный суд. Киева. Подозреваемый находится под стражей до 12 января 2020 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в среду.

Как сообщалось, 18 сентября около 16:00 неизвестный мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал.

Личность мужчины установлена – Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах в Киевской области. Его доставили в полицию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержанный находился под действием наркотиков.

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для бывшего военного Белько, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

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Судья Юлия Иванина огласила решение суда, согласно которому Белько избрана мера содержания под арестом на срок в 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн.

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Киев, Суд, Арест, Алексей Белько, Мост Метро в Киеве.
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