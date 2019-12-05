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Деньги Фонда соцстрахования приведут в порядок

Деньги Фонда соцстрахования приведут в порядок
13:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Рада проголосовала за наведения порядка в Фонде соцстраха.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования".

Законопроект поддержали 250 народных депутатов при минимально необходимых 226.

"Целью принятия акта является приведение расходов Фонда социального страхования Украины в соответствие с его финансовыми возможностями, обеспечение экономного и рационального использования средств этого Фонда, усиление ответственности членов его правления и должностных лиц исполнительной дирекции Фонда, совершенствование отдельных положений законодательства", - говорится в пояснительной записке.

В частности, предлагается внести изменения в законодательство Украины об общеобязательном государственном социальном страховании относительно совершенствования порядка назначения руководителя исполнительной дирекции Фонда с целью усиления государственного контроля за деятельностью Фонда.

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Кроме того, законопроект предлагает внести изменения в закон "О предупреждении коррупции" относительно распространения действия этого закона на членов правлений и должностных лиц исполнительных дирекций фондов социального страхования, а также установление обязанности представления ими деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления .

Авторы проекта предполагают, что предложенные положения будут способствовать финансовой стабилизации системы социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, оптимизации использования средств Фонда, что как следствие, будет способствовать повышению уровня социальной защиты застрахованных лиц.

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Верховная Рада, Законопроект, Фонд соцстрахования.
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