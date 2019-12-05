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Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса

Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
11:53 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада отложила рассмотрение предложений Президента Украины Владимира Зеленского в Избирательный кодекс.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков перенёс рассмотрение законопроекта об изменениях в Избирательный кодекс без уточнения сроков.

"Поскольку последние материалы по вопросу повестки дня касательно Избирательного кодекса - регистрационный номер 0978, поступили слишком поздно, предлагается отложить его рассмотрение", - заявил Разумков с трибуны Верховной Рады в четверг.

Конкретный срок перенесения рассмотрение вопроса спикер парламента не уточнил. Голосование по данному предложению Верховная Рада по инициативе ее главы не проводила.

Ранее парламент уходил на перерыв для того, чтобы фракции согласовали позиции по голосованию изменений в Избирательный кодекс.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что есть ряд вопросов, которые возникают как к процедуре голосования, так и к отдельным положениям законопроекта.

"Первое - это процедура принятия. Мы сейчас на этапе преодоления вето президента. Когда президент накладывал вето, он давал определённый перечень замечаний, которые считает необходимым исправить в кодексе. Комитет вышел за эти предложения и принял много того, что президент не упоминал. В принципе, казалось бы - позитив, вот только это незаконно. Решение может быть обжаловано в Конституционном суде и Избирательный кодекс может быть признан неконституционным", - сообщил он в кулуарах в комментарии журналистам.

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Он подчеркнул, что сначала нужно проголосовать за рекомендации президента, а потом отдельным законопроектом внести правки в Избирательный кодекс. Юрчишин также отмечает, что документом предлагается увеличить полномочия Центризбиркома.

В случае принятия законопроекта, орган получит право большинством голосов снимать кандидата с выборов за "предоставление недостоверной информации", причём, как говорит нардеп, понятие "недостоверная информация" не конкретизировано, что может нести риски коррупционного характера, а также попыток избавится от неугодного власти политика.

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Верховная Рада, Центризбирком, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский.
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