Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Неймар перейдет в Барселону следующим летом
Неймар перейдет в Барселону следующим летом
"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
"Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)

Комитет ВР рассмотрел рекомендации Зеленского по Избирательному кодексу и дал совет Раде

Комитет ВР рассмотрел рекомендации Зеленского по Избирательному кодексу и дал совет Раде
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Комитете Рады порекомендовали учесть все поправки Зеленского в Избирательный Кодекс.

Комитет ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту учесть все предложения Президента в Избирательный кодекс (№0978) и принять документ в редакции комитета в целом как закон.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Комитет принял решение: "Рекомендовать Верховной Раде принять все предложения Президента Украины в Избирательный кодекс Украины путем голосования по каждому из семнадцати предложений и принять Избирательный кодекс Украины в редакции Комитета в целом как Закон. Поручить Комитету при подготовке текста Кодекса на подпись Председателю Верховной Рады осуществить совместно с Главным юридическим управлением Аппарата Верховной Рады Украины его технико-юридическую доработку"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко во время заседания сообщила, что подкомитетом обработано 17 предложений в Кодекс, внесенных Президентом Владимиром Зеленским, и констатировано, что они касаются практически всех аспектов сферы регулирования проекта Избирательного кодекса, его содержательных положений и структурных единиц, которые отражены в разных частях документа.

Рынок земли: лимиты будут пересмотрены

По словам Загоруйко, предметом рассмотрения и разработки в подкомитете стал весь массив нормативного материала проекта Кодекса, действующее избирательное законодательство, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О государственном реестре избирателей" и другие законы, необходимость согласования или учета положений которых указал Президент.

Загоруйко также проинформировала, что, согласно заключению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, значительная часть замечаний Президента к тексту Кодекса обоснованные и их следует учесть.

"Подкомитет подготовил к рассмотрению Комитета сравнительную таблицу, которая содержит текст Избирательного кодекса, предложения Президента, заключения Комитета и текст предлагаемой окончательной редакции Избирательного кодекса", - отмечают в Информуправлении Аппарата Рады.

Маркарова: Рада принимала законы о ФЛП не для получения дополнительных налогов

Как сообщалось ранее, 11 июля этого года Верховная Рада VIII созыва приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс.

Зеленский подписал указ о выходе из еще одного договора с СНГ

Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал Избирательный кодекс. По его словам, Кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние изменения в избирательное законодательство, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Глава государства направил в Верховную Раду свои предложения для учета в Избирательный кодекс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский, Комитет Рады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Маникюр 2019-2020: тренды нежного, женственного дизайна ноготков (Фото)
05 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Новый патент в Sony: первые изображения контроллера Dualshock (Фото)
Новый патент в Sony: первые изображения контроллера Dualshock (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь