Комитет ВР рассмотрел рекомендации Зеленского по Избирательному кодексу и дал совет Раде

Новости Украины:В Комитете Рады порекомендовали учесть все поправки Зеленского в Избирательный Кодекс.

Комитет ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту учесть все предложения Президента в Избирательный кодекс (№0978) и принять документ в редакции комитета в целом как закон.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Комитет принял решение: "Рекомендовать Верховной Раде принять все предложения Президента Украины в Избирательный кодекс Украины путем голосования по каждому из семнадцати предложений и принять Избирательный кодекс Украины в редакции Комитета в целом как Закон. Поручить Комитету при подготовке текста Кодекса на подпись Председателю Верховной Рады осуществить совместно с Главным юридическим управлением Аппарата Верховной Рады Украины его технико-юридическую доработку"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко во время заседания сообщила, что подкомитетом обработано 17 предложений в Кодекс, внесенных Президентом Владимиром Зеленским, и констатировано, что они касаются практически всех аспектов сферы регулирования проекта Избирательного кодекса, его содержательных положений и структурных единиц, которые отражены в разных частях документа.

По словам Загоруйко, предметом рассмотрения и разработки в подкомитете стал весь массив нормативного материала проекта Кодекса, действующее избирательное законодательство, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О государственном реестре избирателей" и другие законы, необходимость согласования или учета положений которых указал Президент.

Загоруйко также проинформировала, что, согласно заключению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, значительная часть замечаний Президента к тексту Кодекса обоснованные и их следует учесть.

"Подкомитет подготовил к рассмотрению Комитета сравнительную таблицу, которая содержит текст Избирательного кодекса, предложения Президента, заключения Комитета и текст предлагаемой окончательной редакции Избирательного кодекса", - отмечают в Информуправлении Аппарата Рады.

Как сообщалось ранее, 11 июля этого года Верховная Рада VIII созыва приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс.

Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал Избирательный кодекс. По его словам, Кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние изменения в избирательное законодательство, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Глава государства направил в Верховную Раду свои предложения для учета в Избирательный кодекс.