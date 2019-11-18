Маркарова: Рада принимала законы о ФЛП не для получения дополнительных налогов

Новости Бизнеса:Маркарова считает, что честный ФЛП от нового украинского законодательства только выиграет.

Новые нормы законодательства относительно физических лиц - предпринимателей приняты не для наполнения доходной части бюджета. От введения их в действие выиграет честный малый бизнес.

Такое мнение в интервью НВ Бизнес высказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Честный ФЛП от этого только выиграет. Проигрывают те, у кого прибыль больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников", - сказала министр.

На вопрос, сколько дополнительных налогов планируется получить, раскрыв такие схемы, Маркарова сказала: "Нисколько".

"Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов. Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что их права не будут нарушаться и что их не будут тиранить. Также не забывайте, что продажа с чеками — это прежде всего защита прав потребителя", - подчеркнула министр.

Она напомнила, что для физлиц-предпринимателей ставки единого налога остались неизменными, лимиты доходов не уменьшились, а наоборот, во второй группе ФЛП даже выросли до 2,5 млн грн. Единственная новация - через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и то будут не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне. Предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и о регистраторах расчетных операций в смартфоне, а также приняла соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

30 сентября в Киеве, под Офисом Президента, собрались более 500 предпринимателей со всех регионов Украины с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес.

Президент Владимир Зеленский 17 октября подписал законы о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.