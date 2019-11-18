Скачать
Понедельник, 18.11.2019
В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей
В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Не прекращает удивлять: Бейонсе вышла в свет в эффектном образе (Фото)
Бейонсе вышла в свет в эффектном образе (Фото)

Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ

Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
15:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Тимошенко обратилась в КСУ из-за законопроекта о рынке земли.

"Батькивщина" собирается обратиться в Конституционный суд Украины с намерением проверить, соответствует ли законопроект о создании рынка земли без проведения всеукраинского референдума положениям Основного закона.

Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко во время выступления на пресс-конференции 18 ноября.  

Она утверждает, что исходя из положения Конституции о том, что земля и недра Украины принадлежат народу, решение Верховной Рады нуждается в правовой оценке со стороны КСУ. 

 В связи с этим Тимошенко обратилась к суду с соответствующим заявлением и требованием рассмотреть обращение в срочном порядке. 

Очередной скандал в "Слуге народа": у лидера партии "нашли" второе гражданство

По словам лидера "Батькивщины" у КСУ есть месяц, чтобы ответить на иск, следовательно парламент не сможет в это время рассматривать и принимать законопроекты, связанные с оборотом земель с/х назначения.  

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении провела голосование за законопроект № 2178-10 о снятии моратория на продажу земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Рынок земли, КСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грипп наступает: кто в зоне риска
Грипп наступает: кто в зоне риска
&quot;Голос&quot;: Расследования убийств на Майдане может остановиться
"Голос": Расследования убийств на Майдане может остановиться
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь