Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ

Новости Украины:Тимошенко обратилась в КСУ из-за законопроекта о рынке земли.

"Батькивщина" собирается обратиться в Конституционный суд Украины с намерением проверить, соответствует ли законопроект о создании рынка земли без проведения всеукраинского референдума положениям Основного закона.

Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко во время выступления на пресс-конференции 18 ноября.

Она утверждает, что исходя из положения Конституции о том, что земля и недра Украины принадлежат народу, решение Верховной Рады нуждается в правовой оценке со стороны КСУ.

В связи с этим Тимошенко обратилась к суду с соответствующим заявлением и требованием рассмотреть обращение в срочном порядке.

По словам лидера "Батькивщины" у КСУ есть месяц, чтобы ответить на иск, следовательно парламент не сможет в это время рассматривать и принимать законопроекты, связанные с оборотом земель с/х назначения.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении провела голосование за законопроект № 2178-10 о снятии моратория на продажу земли.