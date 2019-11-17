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Очередной скандал в "Слуге народа": у лидера партии "нашли" второе гражданство

Очередной скандал в "Слуге народа": у лидера партии "нашли" второе гражданство
13:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Документы якобы всплыли во время судебного процесса девятилетней давности.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил о наличии у председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии гражданства США.

Об этом Мосийчук написал в своем Telegram-канале.

"Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как гражданина США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya", - отметил он.

По его словам, наличие гражданства США в Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster, соучредителем которой является гражданин США Давид Арахамия.

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"Само гражданство США Давид Арахамия получил как раз как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет, и которая позже была продана частному инвестфонду", - добавил Мосийчук.

Также он отметил, что Арахамия скрыл информацию о наличии гражданства США при подаче соответствующих документов кандидатом в народные депутаты в Центральную избирательную комиссию, чем нарушил законы и Конституцию Украины.

Как сообщалось ранее, Украина предоставила Молдове на 2019 год дополнительно 3 тыс. разрешений на грузоперевозки по своей территории.

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Верховная Рада, Игорь Мосийчук, Слуга народа, Давид Арахамия.
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