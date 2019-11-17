Очередной скандал в "Слуге народа": у лидера партии "нашли" второе гражданство

Новости Украины:Документы якобы всплыли во время судебного процесса девятилетней давности.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил о наличии у председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии гражданства США.

Об этом Мосийчук написал в своем Telegram-канале.

"Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как гражданина США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya", - отметил он.

По его словам, наличие гражданства США в Арахамии было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster, соучредителем которой является гражданин США Давид Арахамия.

"Само гражданство США Давид Арахамия получил как раз как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет, и которая позже была продана частному инвестфонду", - добавил Мосийчук.

Также он отметил, что Арахамия скрыл информацию о наличии гражданства США при подаче соответствующих документов кандидатом в народные депутаты в Центральную избирательную комиссию, чем нарушил законы и Конституцию Украины.

Как сообщалось ранее, Украина предоставила Молдове на 2019 год дополнительно 3 тыс. разрешений на грузоперевозки по своей территории.