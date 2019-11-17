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"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе

"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Экс-посол Украины в Евросоюзе выразил мнение, что любые призывы заморозить ситуацию на Донбассе играют на руку россиянам.

Бывший заместитель Администрации президента Украины Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев выступает против идеи замораживания ситуации на Донбассе и строительства стены вокруг оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Сейчас еще появляются идеи о замораживании... Я категорически против этого. До тех пор, пока мы боремся за Донбасс, о нем никто не забывает. Потому что, как только мы все заморозим, поверьте, это будет поддержано международным сообществом, особенно некоторыми партнерами, которые хотят возобновить сотрудничество с Россией... И поэтому любые призывы заморозить ситуацию, а тем более построить какую-то стену, только играют на руку россиянам и тем, кто отстаивает вопрос отмены санкций", - сказал он в интервью сайту "Сегодня", вторая часть которого была опубликована в воскресенье.

По его словам, Россия хочет установить квази-границы, потому что настаивает на разведении вдоль всей контактной линии. "Будет новая "граница", Россия все это заморозит и мы получим у себя контролируемую Россией нестабильность и эскалацию. Когда надо, Россия будет восстанавливать там боевые действия, когда не надо – там будет все заморожено. Но, самое главное, это приведет к снятию санкций и, к сожалению, украинский вопрос затеряется в международной повестке дня", - объяснил Елисеев.

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Кроме того, дипломат напомнил, что когда были заключены два минских документа, украинская сторона начала с энтузиазмом их выполнять: был принят на временной основе на три года закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, закон об амнистии, и постановление Верховной Рады, которое определило границы ОРДЛО, была назначена дата внеочередных местных выборов для этих районов – 7 декабря 2014 года.

"Мы шли четко по плану, рассчитывая на взаимность в ответ. К сожалению, Россия уже тогда показала отсутствие интереса для достижения мира, ведь ни одного шага для того, чтобы даже прекратить стрелять, не сделала", - сказал Елисеев.

В то же время он считает, что сейчас речь идет исключительно об односторонних шагах украинской стороны. "Я хотел бы спросить, а что Россия сделала, что мы согласились на печальноизвестную "формулу Штайнмайера"? Или что Россия сделала с точки зрения безопасности, что мы пошли на непопулярное, чувствительное, так называемое разведение. Почему я говорю так называемое? Потому что слова "разведение" в Минских договоренностях не существует. Мы подменяем "Минск" "разведением", говоря, что это соответствует Минским договоренностям. Ни в одном из трех документов речь о разведении не идет. Речь идет о выводе – выводите войска", - сказал Елисеев.

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Он также подчеркнул, что сначала "имплементационная формула", или "формула Штайнмайера" должна была стать маленькой частью комплексной дорожной карты имплементации Минских договоренностей. Но сейчас, по его мнению, из риторики украинской стороны слово "дорожная карта" вообще исчезло. "Сейчас, когда мы согласились на "формулу Штайнмайера" (говорю только о форме, а не о содержании, которое с тех пор изменилось), почему мы не упомянули, что это должно быть в контексте дорожной карты? Ведь эта карта для нас, мне кажется, была очень положительным шагом, чтобы вырулить из проблемы последовательности имплементации положений трех минских документов. ... И, что очень важно, это было решение берлинского саммита, что сначала должны быть выполнены условия по обеспечению безопасности перед тем, как Украина продолжит выполнение политических", - резюмировал дипломат.

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Украина, Россия, РФ, Донбасс, Константин Елисеев, ООС.
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