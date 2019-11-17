Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов
ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов
В Техасе на взлетной полосе столкнулось два самолета
В Техасе на взлетной полосе столкнулось два самолета
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Рецепт дня: праздничный малиновый торт
Рецепт дня: праздничный малиновый торт

ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов

ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов
03:07 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:ОБСЕ заявила о уменьшении количества обстрелов на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает отчет ОБСЕ.

В Донецкой области зафиксировали приблизительно 175 взрывов, что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска, а также в восточном и южном направлениях от Гнутово.

США в ОБСЕ: Конфликт на Донбассе далек от завершения и ответственность лежит на РФ

В Луганской области ОБСЕ также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано 16 взрывов, так как по сравнению с предыдущим отчетным периодом их было примерно 60 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-востоку, востоко-юго-востоку и югу от Попасной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взрыв, ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
02 Сенцов об оккупированном Крыме: Люди там боятся всех этих движений в сторону Украины
03 Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
04 Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
05 Ольга Сумская опубликовала фото с первых дней работы на телевидении (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-нардепа Святаша объявили в розыск
Экс-нардепа Святаша объявили в розыск
Президент Польши принял присягу нового правительства
Президент Польши принял присягу нового правительства
Сегодня в Беларуси пройдут парламентские выборы
Сегодня в Беларуси пройдут парламентские выборы
Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь