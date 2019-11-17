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Украина предоставила Молдове дополнительные разрешения на грузоперевозки

Украина предоставила Молдове дополнительные разрешения на грузоперевозки
00:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Украина предоставила Молдове дополнительно 3 тыс. разрешений на перевозку товаров.

Украина предоставила Молдове на 2019 год дополнительно 3 тыс. разрешений на грузоперевозки по своей территории.

Об этом заявило Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA), передает "Европейская правда" со ссылкой на Moldpres.

Разрешения на перевозку типа "Украина двусторонняя / транзит" будут выдавать транспортным компаниям по одному на автомобиль грузоподъемностью более 3,5 тонны или общей массой более 6 тонн.

Ранее Минэкономики и Мининфраструктуры Молдовы сообщили, что Россия также предоставила на 2019 год дополнительно 500 разрешений.

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Грузоперевозчики уже несколько месяцев пытаются добиться от властей решения проблемы разрешительных документов на международные перевозки грузов.

Особенно остро вопрос стоит на украинском-российском направлении. Транспортники утверждают, что в недостатке разрешений, а также в возникновении черного рынка, на котором некоторые компании торгуют разрешениями, виновата власть. В Минэкономики говорят, что в ситуации виновата Россия, которая ввела квоты на разрешения.

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Украина, Молдова, Грузоперевозки.
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