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Зеленский подписал указ о выходе из еще одного договора с СНГ

Зеленский подписал указ о выходе из еще одного договора с СНГ
16:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о расчетах между хозяйственными организациями стран СНГ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

Соответствующий указ №851/2019 размещен на сайте главы государства.

"Выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств, заключенного в Ташкенте 15 мая 1992 года", - постановил президент.

Как сообщалось ранее, 24 апреля Кабинет министров приостановил для Украины действие соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и соглашения о методологическом сравнении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ.

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13 февраля Кабинет министров прекратил для Украины действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

До этого, в январе, Украина вышла из трех соглашений об экономическом сотрудничестве, заключенных в рамках СНГ.

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СНГ, Указ, Владимир Зеленский, Расчеты между странами.
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