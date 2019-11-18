Зеленский подписал указ о выходе из еще одного договора с СНГ

Новости Украины:Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о расчетах между хозяйственными организациями стран СНГ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

Соответствующий указ №851/2019 размещен на сайте главы государства.

"Выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств, заключенного в Ташкенте 15 мая 1992 года", - постановил президент.

Как сообщалось ранее, 24 апреля Кабинет министров приостановил для Украины действие соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и соглашения о методологическом сравнении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ.

13 февраля Кабинет министров прекратил для Украины действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

До этого, в январе, Украина вышла из трех соглашений об экономическом сотрудничестве, заключенных в рамках СНГ.