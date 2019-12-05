НБУ может увеличить лимит на вывод валюты за границу

Новости Бизнеса:НБУ может увеличить э-лимит инвестиций за границу до 100 тысяч евро.

Национальный банк Украины рассмотрит возможность повышения лимита на инвестиции за рубеж для физических лиц вдвое - до 100 тыс. евро в год после принятия Верховной Радой пакета законов о противодействии размыванию налоговой базы (BEPS), принятых в первом чтении 3 декабря.

Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на слова заместителя главы НБУ Олега Чурия.

Отмечается, что Нацбанк привязал отмену некоторых валютных ограничений к принятию пакета законопроектов BEPS, к примеру, лимит на инвестиции украинцев и бизнеса за границу.

"Если парламент примет этот пакет законопроектов во втором чтении, мы рассмотрим возможность повысить этот лимит на инвестиции для физлиц - с 50 до 100 тыс. евро в год", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в НБУ, полная отмена этого лимита возможна только после внедрения законов BEPS.

Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении законопроект о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

Украина в 2017 году присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS). В июле 2018 года наша страна подписала многостороннюю конвенцию об избежании двойного налогообложения.