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Газпром увеличил транзит газа через Украину

Газпром увеличил транзит газа через Украину
15:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Газпром увеличил мощности транзита газа через территорию Украины до 302 миллионов кубических метров.

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины 3 декабря 2019 года составил 307 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В 2019 году показатель транзита через Украину превышал 300 млн куб. м только несколько дней во второй половине июля, когда "Газпром" останавливал на ремонт две нитки "Северного потока".

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа в Европу за 2018-й составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову – 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

В январе-ноябре 2019 года транзит через ГТС Украины увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 81 млрд 493,9 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за 11 месяцев составил 78 млрд 960,2 млн куб. м (+3,1% к январю-ноябрю-2018), в Молдову – 2 млрд 533,7 млн куб. м (-0,9%).

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"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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Газпром, Нафтогаз, Укртрансгаз, Транзит газа.
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