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"Нафтогаз" отреагировал на претензии РФ относительно высокого тарифа на транзит газа

"Нафтогаз" отреагировал на претензии РФ относительно высокого тарифа на транзит газа
10:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нафтогаз внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите газа из России.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом написал в Facebook исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, комментируя заявления российской стороны о неприемлемости предложения нашей страны по продлению транзита газа и высоких тарифах на транспортировку.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал он.

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По его словам, Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа согласно европейскому тарифному кодексу (NC TAR). По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

"Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - отметил Витренко.

По мнению Витренко, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон: украинской, российской и европейской.

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Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

Глава правления ”Газпрома” Алексей Миллер, заявил, что предложенные Украиной тарифы на транспортировку газа в Европу с 2020 года являются очень высокими и что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

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Газ, Нафтогаз, Газотранспортная система, Транзит газа, Гапром, НКРЭКУ.
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