Оржель анонсировал смену руководства "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

Новости Бизнеса:Алексей Оржель заявляет о политическом решении по смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

"Мы прекратили полномочия главы "Энергоатома", это большое кадровое решение. Вместе с тем, можем говорить, что было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях.

Это не вопрос одной компании или взаимоотношений между министром и руководителями отдельных компаний", - заявил Оржель.

Министр также подчеркнул, что по каждому из стратегических предприятий есть определенные вопросы по эффективности использования средств и злоупотреблениях.

В то же время он отметил, что предыдущие руководители могут в будущем вернуться на свои должности.

"Вместе с тем это прекращении полномочий, оно позволяет тому же человеку участвовать в новом конкурсе", - подчеркнул Оржель.

Министр, отвечая на вопрос журналистки также подтвердил, что изменения произойдут и в руководстве Нафтогаза и Укрэнерго.