"Нафтогаз" запланировал взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов

Новости Бизнеса:В Амстердаме завершились слушания о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

НАК "Нафтогаз Украины" положительно оценивает судебные слушания по взысканию с российского "Газпрома" около 3 млрд долл. согласно решению Стокгольмского арбитража, которые прошли сегодня в Амстердаме.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По словам Витренко, сегодня закончились слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпрому" предстоит выплатить Украине около 3 млрд долл.

"Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", – написал он.

"Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020", - добавил он.

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

В конце мая 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".