Витренко о конкурсе на пост главы "Нафтогаза": Дело не одного дня или даже недели

Новости Бизнеса:Витренко считает, что конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен.

Анонсированный министром энергетики и защиты окружающей среды конкурс на руководителя НАК "Нафтогаз Украины" является длительной процедурой, и до конца 2019 года его проведение маловероятно, считает исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Конкурс – это дело не одного дня или даже недели. До конца года его вряд ли можно провести", - написал он на своей странице в Facebook.

"Разумеется, если это будет честный конкурс, и выбирать будут действительно профессиональные и политически незаангажированные люди", - добавил Витренко.

Он также сообщил, что во вторник вылетит в Амстердам, где 4 декабря должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с Газпрома долга около $3 млрд.

"Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - отметил Витренко.

Ранее, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновить их наблюдательные советы.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.