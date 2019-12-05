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Четверг, 05.12.2019
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Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады

Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады
18:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Рада в 1-м чтении одобрила законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие требованиям Конституции

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №2490-1, направленный на приведение деятельности Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в соответствие с требованиями Конституции Украины.

За соответствующую законодательную инициативу, авторами которой выступили Андрей Герус, Андрей Жупанин и Олег Семинский (все – фракция "Слуга народа"), в четверг проголосовали 262 народных депутата.

"Законопроект направлен на приведение норм закона о НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции Украины на основании решения Конституционного суда от 13 июня 2019 относительно неконституционности некоторых норм закона о НКРЭКУ", – сказал Герус в ходе представления документа.

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Он уточнил, что текст проекта обсуждался с Секретариатом Энергетического сообщества и получил его оценку.

"Энергетическое сообщество дало свой позитивный комментарий относительно этого законопроекта, о том, что такая версия не противоречит европейским правилам", – сказал глава профильного парламентского комитета.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на парламентском сайте, НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти (ЦОИВ), имеет специальный статус и создается Кабинетом министров. В настоящее время регулятор является независимым органом.

Комиссия представляет собой коллегиальный орган, осуществляющий госрегулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. С учетом запуска с июля 2019 года нового оптового рынка электроэнергии авторы законопроекта, предлагают добавить к уже определенным полномочиям комиссии полномочия по регулированию деятельности по организации покупки-продажи э/э на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке, обеспечению покупки э/э по "зеленому" тарифу и трейдерской деятельности.

Законопроект предусматривает, что члены и руководитель комиссии назначаются распоряжениями правительства (в отличие от действующего закона, согласно которому глава и члены комиссии назначаются указами президента) по результатам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия создается при Кабмине в составе пяти человек. В комиссию входят три человека по представлению профильного парламентского комитета, по одному человеку – по представлению профильного министерства и министерства, отвечающего за региональное развитие и ЖКХ.

Заседания конкурсной комиссии проводятся в форме открытых слушаний с обеспечением видео- и аудиофиксации заседания на правительственном сайте, но в отличие от действующего закона, без трансляции в режиме реального времени. Срок полномочий конкурсной комиссии составляет три года и может быть досрочно прекращен правительством.

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В случае неправомочности регулятора, Кабмин имеет право назначать необходимое количество членов НКРЭКУ до момента их избрания в результате конкурса, но на срок не больше трех месяцев.

Среди прочего законопроектом предлагается сократить для кандидатов (как на должность главы, так и на должность членов комиссии) необходимый опыт работы в сферах энергетики и коммунальных услуг с пяти до трех лет.

Назначение членов и главы регулятора по итогам конкурса (исходя из списка представленных комиссией кандидатур) осуществляет Кабинет министров в срок не позже пяти дней с момента соответствующего представления конкурсной комиссии.

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Верховная Рада, НКРЭКУ, Слуга народа.
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