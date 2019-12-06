Во сколько обойдется бюджету оцифровка территории Украины

Новости Бизнеса:Оцифровка территории Украины обойдется бюджету государства порядка четверти миллиарда гривен.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра 26 ноября объявила тендер на аэрофотосъемку большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276,59 миллиона гривень. Об этом свидетельствуют данные о тендере Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которые были опубликованы в системе "Прозорро".

Как следует из информации о конкурсе на выполнение работ, на аэрофотосъемку, создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и цифровых моделей рельефа Госгеокадастр готов потратить 276,59 млн грн.

Ожидаемая стоимость услуг составляет 650 грн за один квадратный километр. Будущие участники торгов обязаны иметь не менее 3 специализированных самолетов, 3 откалиброванных цифровых аэрофотокамер, 15 проверенных двухчастотных GNSS-приемников, компьютерную и периферийную технику. Задействованный в проекте персонал должен включать не менее 15 фотограмметристов, 15 геодезистов (топографов, картографов или ГИС специалистов), 3 аэрофотогеодезистов, 1 сертифицированного инженера-геодезиста. У участников тендера должны быть опыт выполнения аналогичного договора аэрофотосъемки, создания цифровых ортофотопланов, создания цифровых моделей рельефа (или нескольких по видам работ). Оборудование может быть собственное или привлеченное, а работники – штатные, либо нанятые по договорам.

Крайний срок подачи заявок - 30 декабря 2019 года. Аукцион запланирован на 4 февраля. Период предоставления услуги - до 1 декабря 2020 года.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах провести оцифровку страны. По его словам, 3Д-модели нужны для проектирования дорог, орошения земель и реагирования в случае сложных погодных условий. Объем заказа составляет 426 тыс. кв. км (кроме Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, Крыма и 20-километровой буферной зоны вдоль государственной границы со всеми соседними государствами).