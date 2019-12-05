Украинцам могут открыть доступ в кадастры

Новости Украины:Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект о Национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Верховная Рада приняла в 1-м чтении и за основу правительственный законопроект №2370 о Национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Соответствующий законопроект во вторник поддержали 322 народных депутата.

"Законопроект вводит принцип "единого окна", что предоставит возможность объединить 14 основных наборов данных по природным ресурсам, инфраструктуре, статистике в единую платформу. Предоставит возможность обновления в режиме реального времени и согласование данных со всеми органами, что устранит возможность коррупции. Будет внедрена открытость и бесплатность геопространственных данных", - сообщил, представляя законопроект, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Как сообщалось, ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Раде принять законопроект №2370 в первом чтении.

Законопроект направлен на установление единой государственной политики в вопросах создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных, обеспечение эффективного принятия управленческих решений органами государственной власти и местного самоуправления, исключение дублирования работ и расходов госбюджета на создание геопространственных данных, удовлетворение потребностей к доступу общества ко всем видам географической информации, интегрирования Украины в европейскую и глобальную инфраструктуру пространственных данных.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в связи с прекращением платы за поиск, просмотр, копирование и распечатку сведений из Государственного земельного кадастра и обнародованием этих сведений в открытом доступе поступления в бюджет уменьшатся на 114,76 тыс. грн в год (по данным за 2018 год). Компенсировать это планируется за счет сокращения штата аппарата Госгеокадастра или его территориальных органов.

Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год. Для создания национальной инфраструктуры геопространственных данных будут использованы имеющиеся геопространственные данные и метаданные.

Правительство ожидает, что Национальная инфраструктура пространственных данных будет способствовать дополнительному приросту ВВП страны в пределах 0,2-0,6%.

Законопроектом №2370 предусмотрено создание "единого окна" по состоянию управления природными ресурсами, что будет способствовать экономии бюджетных средств, развитию территорий, усиления общественного контроля.