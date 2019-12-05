Вступил в силу закон о размещении средств навигации на землях обороны

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон, который позволяет использовать земли обороны для размещения средств связи и навигации.

В Украине вступил в силу закон, который позволяет размещать на землях обороны средства связи, навигации и наблюдения, согласовав условия с Минобороны. За проголосовали 334 народных депутата.

Согласно закону, земли обороны, предназначенные для воинских частей, учебных заведений и организаций ВСУ можно использовать для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), которые принадлежат гражданско-военной системе организации воздушного движения Украины. Согласовать условия размещения и эксплуатации упомянутых объектов нужно будет с Министерством обороны Украины.

В редакции первого чтения речь шла о том, что согласовывать такое решение нужно и с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти и Министерством обороны Украины, в процессе доработки ко второму чтению эту норму отредактировали.