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Вступил в силу закон о размещении средств навигации на землях обороны

Вступил в силу закон о размещении средств навигации на землях обороны
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Соцсети

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон, который позволяет использовать земли обороны для размещения средств связи и навигации.

В Украине вступил в силу закон, который позволяет размещать на землях обороны средства связи, навигации и наблюдения, согласовав условия с Минобороны. За проголосовали 334 народных депутата.

Согласно закону, земли обороны, предназначенные для воинских частей, учебных заведений и организаций ВСУ можно использовать для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), которые принадлежат гражданско-военной системе организации воздушного движения Украины. Согласовать условия размещения и эксплуатации упомянутых объектов нужно будет с Министерством обороны Украины.

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В редакции первого чтения речь шла о том, что согласовывать такое решение нужно и с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти и Министерством обороны Украины, в процессе доработки ко второму чтению эту норму отредактировали.

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Закон, Земля, Навигация, Земли обороны.
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