Совет НБУ признал валютно-курсовую политику Нацбанка неэффективной

Новости Бизнеса:Валютно-курсовая политика НБУ не соответствует вызовам современного развития Украины.

Совет Национального банка Украины (НБУ) признал деятельность правления центробанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины.

"Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ", – говорится в рекомендациях Совета, утвержденных его решением от 5 декабря.

Согласно документу, Нацбанку также целесообразно обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Напомним, в октябре Совет НБУ продолжил работу Богдана Данилишина в должности председателя Совета и инициировал расширение своих полномочий по надзору за деятельностью Нацбанка.

Тогда Данилишин высказался о необходимости рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделение более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей.