"Я поставил знак вопроса": советник Зеленского раскритиковал НБУ

Новости Бизнеса:Советник президента критикует НБУ за медленное снижение учетной ставки.

Советник президента Олег Устенко подверг критике Национальный банк Украины (НБУ) за медленное снижение учетной ставки.

"Если говорить по поводу стоимости обслуживания нашего долга и независимости Национального банка страны, то я поставил знак вопроса: не просчет ли это тактический, например, в учетной ставке НБУ. Да, учетная ставка несколько раз уже снижалась, но она не то что высока, она гораздо выше уровня инфляции", - сказал Устенко в ходе круглого стола: "Государственные заимствования: сверхвысокая цена для экономики", проведенном в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

"Если мы заканчиваем этот год с уровнем инфляции менее 8% по определению самого НБУ, то я не совсем понимаю, почему мы не добавляем этак 3-4 процентных пункта, чтобы увидеть ключевую ставку на уровне 12-13%", - добавил он.

При этом Устенко отметил, что, как ожидается, НБУ продолжит снижать учетную ставку, которая к концу следующего года составит 9%, а это даст возможность снизить стоимость ресурсов для экономики до 12-13%.

Он также призвал к тому, чтобы независимость НБУ не приводила к подобным недопониманиям при сложившейся в этом году ситуации, когда курс гривни оказался существенно крепче заложенного в бюджете показателя.

Устенко также сообщил, что считает ошибкой реструктуризацию евробондов в 2015 году, в ходе которой были выпущены ВВП-варанты (VRI) Украины.

Как сообщалось, НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.