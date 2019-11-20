Скачать
Среда, 20.11.2019
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Уникальное событие: Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"
Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"

СМИ: В Украину не дошли 35 миллионов долларов помощи от США

СМИ: В Украину не дошли 35 миллионов долларов помощи от США
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Больше 35 миллионов долларов из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине не дошли до Киева.

Украине не дошли более $35 млн из $400 млн, выделенных США военной помощи, сообщает издание "Los Angeles Times".

"Более $35 млн из примерно $400 млн помощи Украине, которую президент Трамп задержал, что послужило началом слушаний об импичменте, не были переданы стране", - пишет издание со ссылкой на документ о расходах Пентагона, который имеется у нее в распоряжении.

Так журналисты, ссылаясь на документ, утверждают, что средства должны были пойти на приобретение вооружений, в частности, гранатометов, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины, однако все еще остаются на счетах казначейства.

В свою очередь пресс-секретарь оборонного ведомства США подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще надо перевести почти $36 млн.

Она также отказалась уточнить причину, по которой средства не были переданы Украине.

Глисон заверила, что "в следующие несколько недель" Украина обязательно получит средства.

Издание отмечает, что члены Конгресса США от Демократической партии требуют от Пентагона объяснений, почему деньги не дошли до Украины, хотя финансовый год в США завершился 30 сентября.

В ЕС заявили о беспрецедентной финансовой поддержке Украины

Они также направили письмо министру обороны США Марку Эсперу, подчеркнув важность военной помощи Украине.

"Скорейшая передача Украине критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности, важна, чтобы подтвердить нашу приверженность Украине после хаотичного, недисциплинированного и обеспокающевого подхода администрации к нашему важному партнеру", - цитирует издание письмо конгрессменов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ВСУ, Военная помощь, Помощь США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
05 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине приостановили социальные выплаты: что происходит
В Украине приостановили социальные выплаты
Украина планирует в ближайшее время масштабную замену послов за рубежом
Украина планирует масштабную замену послов за рубежом
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь