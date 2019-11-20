СМИ: В Украину не дошли 35 миллионов долларов помощи от США

Новости Украины:Больше 35 миллионов долларов из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине не дошли до Киева.

Украине не дошли более $35 млн из $400 млн, выделенных США военной помощи, сообщает издание "Los Angeles Times".

"Более $35 млн из примерно $400 млн помощи Украине, которую президент Трамп задержал, что послужило началом слушаний об импичменте, не были переданы стране", - пишет издание со ссылкой на документ о расходах Пентагона, который имеется у нее в распоряжении.

Так журналисты, ссылаясь на документ, утверждают, что средства должны были пойти на приобретение вооружений, в частности, гранатометов, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины, однако все еще остаются на счетах казначейства.

В свою очередь пресс-секретарь оборонного ведомства США подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще надо перевести почти $36 млн.

Она также отказалась уточнить причину, по которой средства не были переданы Украине.

Глисон заверила, что "в следующие несколько недель" Украина обязательно получит средства.

Издание отмечает, что члены Конгресса США от Демократической партии требуют от Пентагона объяснений, почему деньги не дошли до Украины, хотя финансовый год в США завершился 30 сентября.

Они также направили письмо министру обороны США Марку Эсперу, подчеркнув важность военной помощи Украине.

"Скорейшая передача Украине критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности, важна, чтобы подтвердить нашу приверженность Украине после хаотичного, недисциплинированного и обеспокающевого подхода администрации к нашему важному партнеру", - цитирует издание письмо конгрессменов.