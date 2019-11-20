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В ЕС заявили о беспрецедентной финансовой поддержке Украины

В ЕС заявили о беспрецедентной финансовой поддержке Украины
13:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Матти Маасикас заявил, что поддержка была направлена во многие сферы.

Европейский Союз с 2014 года мобилизовал беспрецедентный пакет финансовой поддержки Украине в размере 15 млрд евро и намерен продолжить поддержку по мере реализации реформ.

Об этом во время открытого заседания Кабинета министров Украины сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"С 2014 года Европейский Союз мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 млрд евро грантовых и заемных средств для поддержки процесса реформ практически во всех отраслях", - сказал Маасикас.

По его словам, эта помощь была направлена в такие сферы как транспорт, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, антимонопольная сфера, финансовые услуги, таможня, охрана окружающей среды.

Украина и ЕС обсудили совершенствование соглашения об ассоциации

При этом Маасикас отметил, что чем больше реформ будем проводиться в Украине, тем больше будет финансовая поддержка.

По его информации, доля ЕС в украинском торговом обороте также продолжает расти.

"Сегодня доля Европейского Союза в общем объеме торговли Украины составляет 42% и эта доля продолжает расти", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Европейский парламент и представители 28 стран членов ЕС 18 ноября достигли соглашения о бюджете на 2020 год. Как сообщает DW, поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше в сравнении с 2019 годом.

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ЕС, Европейский союз, Кабмин, Финансовая поддержка, Матти Маасикас.
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