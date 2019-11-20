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Украина и ЕС обсудили совершенствование соглашения об ассоциации

Украина и ЕС обсудили совершенствование соглашения об ассоциации
07:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: EU-Ukraine Cooperation / Flickr

Новости Украины:Во время заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС стороны провели «вступительный» разговор по совершенствованию текста соглашения об Ассоциации.

По словам заместителя министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торгового представителя Украины Тараса Качки, разговор касался текста соглашения.

"Мы считаем, что любое обновление или просмотр — это развитие Соглашения в тех рамках и по принципам, которые есть сейчас. Мы считаем, и Европейский союз это поддерживает, что речь может идти об эволюции, а не о каком-то коренном изменении Соглашения. В Соглашении заложено много хороших вещей, которые нужно просто реализовывать", — сказал Качка.

Он отметил, что Украину в работе над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС интересуют три главные тематические блоки.

Первый блок касается пересмотра тарифов, потому что они основаны на переговорах с ЕС, состоявшихся в 2006—2007 годах.

Второй — касается обновления положений о нетарифных барьерах, так называемого "промышленного безвиза".

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Третий фактор — это развитие самой сделки, ее адаптация к изменению в регуляторных правилах, произошедших в Евросоюзе. За 10 лет, прошедших с момента переговоров не только обновились нормативно-правовые акты ЕС, но в некоторых сферах коренным образом поменялись регуляторные нормы.

"Мы четко зафиксировали нашу главную задачу на 2020 год — пройти всю подготовительную работу, чтобы выйти на этап формальных переговоров (относительно совершенствования Соглашения). Мы зафиксировали также конкретный план действий — что именно должна сделать украинская сторона, что мы начинаем в этом году, и что должны сделать на конец следующего", — отметил чиновник.

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Украина-ЕС, ЕС, Евросоюз, Соглашения об ассоциации.
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