Скачать
Вторник, 19.11.2019
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Итоги дня 18 ноября: подозрение Порошенко и возврат кораблей
Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут
Витренко: На нормандском саммите газовые вопросы обсуждать не будут
Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов
Барселона намерена ослабить соперника Шахтера в Лиге чемпионов
19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского
19 ноября - память Павла Исповедника

Евросоюз согласовал бюджет на следующий год

Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европарламент и представители 28 стран-членов Европейского Союза достигли компромисса касательно бюджета на следующий год.

Европейский парламент и представители 28 стран членов ЕС 18 ноября достигли соглашения о бюджете на 2020 год. Как сообщает DW, поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше в сравнении с 2019 годом.

Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 млрд евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 млрд).

Общая сумма расходов составит 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщается, увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрения цифровых технологий. Одновременно на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции.

Европарламент и Евросовет "не поделили" бюджет

Комиссар ЕС по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те отрасли, где они особенно необходимы.

"Он поможет создать рабочие места, встретиться с глазу на глаз с климатическими изменениями и распространить инвестиции всей Европой", — заявил он.

Представители Германии, которая предоставляет больше пятой части бюджета ЕС, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".

По данным экспертов, в случае выхода Великобритании из состава ЕС, в бюджете Евросоюза не хватит 16,5 миллиарда евро. В таком случае до конца 2020 года одной только Германии надо будет дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Бюджет, Европарламент, Бюджет ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
02 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
03 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
04 "Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
05 Комитет ВР рассмотрел рекомендации Зеленского по Избирательному кодексу и дал совет Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
За сутки на Донбассе 14 вражеских обстрелов, один раненый
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
Нетаньяху: Трамп исправил историческую несправедливость
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь