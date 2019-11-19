Евросоюз согласовал бюджет на следующий год

Новости мира:Европарламент и представители 28 стран-членов Европейского Союза достигли компромисса касательно бюджета на следующий год.

Европейский парламент и представители 28 стран членов ЕС 18 ноября достигли соглашения о бюджете на 2020 год. Как сообщает DW, поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше в сравнении с 2019 годом.

Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 млрд евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 млрд).

Общая сумма расходов составит 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщается, увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрения цифровых технологий. Одновременно на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции.

Комиссар ЕС по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те отрасли, где они особенно необходимы.

"Он поможет создать рабочие места, встретиться с глазу на глаз с климатическими изменениями и распространить инвестиции всей Европой", — заявил он.

Представители Германии, которая предоставляет больше пятой части бюджета ЕС, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".

По данным экспертов, в случае выхода Великобритании из состава ЕС, в бюджете Евросоюза не хватит 16,5 миллиарда евро. В таком случае до конца 2020 года одной только Германии надо будет дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.