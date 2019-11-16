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Европарламент и Евросовет "не поделили" бюджет

Европарламент и Евросовет "не поделили" бюджет
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европарламент и Европейский Совет "не сошлись" относительно бюджета на 2020 год.

Европарламент и Европейский Совет, которые до позднего вечера в пятницу пытались найти компромиссное решение относительно бюджета ЕС на 2020 год, приостановили переговоры для проведения дополнительных консультаций и продолжат их в понедельник.

Сообщение об этом обнародовано на сайте Европейского Парламента.

"После того, как были приложены все усилия, чтобы достичь компромисса вокруг адекватного бюджета на 2020 год в течение долгих часов в пятницу парламент и Европейский совет приостановили переговоры без достигнутого согласия. Обсуждение будет продолжено в понедельник 18 ноября, в последний день периода консультаций", - говорится в сообщении.

Председатель Комитета ЕП по вопросам бюджета евродепутат от Бельгии Ян Ван Овертвельдт (Jan Van Overtveldt) заметил, что члены консультационного комитета не пришли к согласию относительно расходной части бюджета-2020, который станет последним в долгосрочной финансовой перспективе ЕС на 2014-2020 годы. В результате, по его словам, не потраченными в следующем году останутся более 4 миллиардов евро.

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Ранее, во время выступления в Европарламенте 22 октября действующий президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал "неприемлемым" предложение Европейского Совета и Финского председательства ЕС, которое предусматривает уменьшение бюджета ЕС до 1 процента от общеевропейского ВВП.

23 октября Европарламент принял поправки в бюджет ЕС на 2020 год, которые, в свою очередь, не были приняты Европейским Советом, поскольку они превышают показатели Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2014-2020 годы. Такое несогласие начало трехнедельный процесс консультаций, начавшийся 29 октября, и должен завершиться в полночь в понедельник, 18 ноября.

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В проекте бюджета-2020 Еврокомиссия предложила общий уровень финансовых обязательств на уровне 168,3 миллиарда евро и общий уровень расходов на уровне в 153,6 миллиарда евро. Позиция Европейского Совета, которая была принята 3 сентября, определяет общие финансовые обязательства в объеме 166,8 миллиарда евро и общую затратную часть в 153,1 миллиарда евро, что, соответственно, на 1,5 миллиарда и 0,5 миллиарда евро меньше за предложение Еврокомиссии. При этом позиция Европейского Совета представляет увеличение финансовых обязательств на 0,6 процента и рост объема расходной части на 3,3 процента по сравнению с бюджетом 2019 года.

В то же время, Европарламент настаивает на увеличении части общих обязательств в бюджете ЕС в следующем году до 171,0 миллиарда евро и общих расходов до 159,1 миллиарда евро. Эта позиция выходит за максимальные показатели, установленные в многолетней финансовой перспективе ЕС на 2014-2020 годы.

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Если консультационный комитет не найдет компромисса в понедельник, Еврокомиссия будет обязана предоставить на рассмотрение новый проект бюджета ЕС на следующий год.

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ЕС, Европарламент, Европейский Совет.
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