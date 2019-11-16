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В ЕС пресекли попытку массовой перевозки нелегалов в автоконтейнерах

В ЕС пресекли попытку массовой перевозки нелегалов в автоконтейнерах
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости мира:В странах ЕС провели спецоперацию, что-бы пресечь перевозку нелегалов в автоконтейнерах.

Правоохранители нескольких стран ЕС в результате спецоперации разоблачили преступную сеть, которая занималась нелегальной перевозкой в Европу беженцев с Ближнего Востока,

Как сообщает агентство Евроюст, эти перевозки сопровождались риском для здоровья и жизни нелегальных мигрантов.

«Национальные органы Германии, Румынии, Венгрии, Великобритании и Турции расследовали деятельность 36 человек, которым предъявлено обвинение в незаконной переправке минимум 580 мигрантов, за что преступники получили более 2 миллионов евро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальные перевозчики и их клиенты путешествовали из Ирана, Ирака и Сирии через Турцию и Грецию в Румынию.

В этой стране их пересаживали в автофургоны, которые направлялись в Германию через территорию Венгрии и Чехии.

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«Такой способ транспортировки мог оказаться для мигрантов фатальным», - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители начали расследование деятельности этой преступной группировки еще в 2018 году.

Как сообщалось, в октябре полицейские обнаружили в индустриальном парке в британском городе Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 трупами. По этому делу были задержаны пять человек, в том числе водитель фуры. Впоследствии полиция графства Эссекс сообщили, что погибшие были гражданами Вьетнама.

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ЕС, Нелегалы, Контейнер.
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