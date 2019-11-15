США, ЕС и Украина осудили в ОБСЕ репрессии в оккупированном Крыму

Новости Украины:Более 80 украинских политзаключенных, преимущественно из Крыма, остаются под стражей.

Делегации США, Евросоюза и Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг выступили с осуждением преследований и политических репрессий в оккупированном Россией Крыму, призвав к освобождению всех незаконно заключенных.

"В Крыму члены других этнических и религиозных меньшинств, а также те, кто выступает против оккупации, ежедневно подвергаются политическим репрессиям, преследованиям, арестам и заключениям. Более 80 украинских политзаключенных, преимущественно из Крыма, остаются под стражей. В недавнем отчете Крымскотатарского ресурсного центра сообщается об увеличении задержаний и нарушения права на справедливый суд в 2019 году", - заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис.

Он добавил, что американская сторона была поражена сообщением о том, что российский суд приговорил 12 ноября дал 7-19 лет тюрьмы шестерым крымским татарам по обвинению в терроризме в связи с якобы их причастности к исламской организации, запрещенной в России, но законной в Украине. Среди осужденных был и Эмир-Усейн Куку, которого Amnesty International объявила узником совести.

"Мы в очередной раз призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных и прекратить свою беспощадную кампанию преследования несогласных с оккупацией Крыма", - заявил американский дипломат.

О серьезном беспокойстве приговором 6 крымским татарам, который вынес ростовский суд 12 ноября, также заявили в Евросоюзе.

"Это является еще одним примером систематического преследования представителей крымскотатарской общины и ее самоуправляющегося органа Меджлиса в виде угроз, преследований, запугиваний, а также незаконных обысков в их домах и насильственных исчезновений. ЕС сожалеет, что Россия продолжает игнорировать и нарушать права человека и основные свободы в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе", - говорилось в произнесенной на заседании заявлении ЕС.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк подчеркнул, что в незаконно оккупированном Крыму российские оккупанты "продолжают жестокие необоснованные преследования крымских татар и украинцев по сфабрикованным делам".

"Десяткам из них грозят длительные тюремные приговоры за осуществление свободы вероисповедания или выражение несогласия относительно политики оккупационной власти. Россия продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, применяя свое национальное законодательство на оккупированных территориях Украины", - подчеркнул украинский дипломат.

Он напомнил, что 12 ноября шесть жителей Крыма были незаконно осуждены на основании полностью сфабрикованных обвинений в террористической деятельности, получив от 7 до 19 лет заключения за принадлежность к организации "Хизб ут-Тахрир"- организации, запрещенной в России, но законной в Украине.