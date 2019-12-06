Скачать
Пятница, 06.12.2019
В ноябре увеличились международные резервы Украины
В ноябре увеличились международные резервы Украины
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

Путин заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину

Путин заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину
14:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом, и Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности.

"Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", — отметил Путин.

Путин добавил: "Вопрос - не в территории, вопрос - в экономической целесообразности".

Президент напомнил, что сейчас Россия ведет переговоры с украинскими партнерами в Вене, и, несмотря на то, что запросные позиции сторон трудно реализуемые, он выразил надежду, что хозяйствующие субъекты найдут приемлемые решения.

Газпром увеличил транзит газа через Украину

Путин рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения, хотя озвученные на данный момент запросные позиции трудно реализуемы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Россия, Владимир Путин, Транзит газа, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
03 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
04 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
05 Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых
Пожар в Одессе: спасатели уже не надеются найти живых
В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов
Епифаний призвал обратить внимание на капелланов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь