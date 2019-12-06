Путин заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину

Новости Бизнеса:Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом, и Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности.

"Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", — отметил Путин.

Путин добавил: "Вопрос - не в территории, вопрос - в экономической целесообразности".

Президент напомнил, что сейчас Россия ведет переговоры с украинскими партнерами в Вене, и, несмотря на то, что запросные позиции сторон трудно реализуемые, он выразил надежду, что хозяйствующие субъекты найдут приемлемые решения.

Путин рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения, хотя озвученные на данный момент запросные позиции трудно реализуемы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.