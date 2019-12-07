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В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет

В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
07:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:В ОПЕК+ решили сократить добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в день.

Министры нефтяной промышленности 24 стран, на встрече в пятницу, 6 декабря, в Вене договорились с 1 января 2020 года сократить объем добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, передает dw.com, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+) делают ставку на дальнейшее сокращение производства нефти.

Эксперты затрудняются в прогнозах, к каким последствиям может привести дополнительное сокращение мировой нефтедобычи на 0,5 процента. По всей видимости, оно вызовет новое повышение цен на нефть и бензин.

Конец эпохи: нефть Brent перестанут добывать в 2020 году

В то же время Международное энергетическое агентство недавно прогнозировало, что в первом полугодии 2020 года потребности мирового сообщества в нефти, производимой странами ОПЕК, заметно снизятся.

После известия о решении ОПЕК+ мировые цены на нефть резко подскочили. Во второй половине дня 6 декабря нефть марки Brent торговалась по 64,70 долларов за баррель (плюс 1,35 доллара по сравнению с 5 декабря), а нефть марки West Texas - по 59,54 доллара за баррель (плюс 1,08 доллара).

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Нефть, ОПЕК, Стоимость нефти.
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