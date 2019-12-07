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Почему нет окончательного варианта земельной реформы: ответ Гончарука

Почему нет окончательного варианта земельной реформы: ответ Гончарука
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук сообщил о тысячах поправок ко второму чтению по рынку земли.

У правительства Украины нет окончательного варианта земельной реформы из-за большого количества поправок, внесенных в законопроект о рынке земли.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам премьера, на данный момент в закон о рынке земли внесены 4400 поправок ко второму чтению.

При этом, как отметил Гончарук, не согласованным остается вопрос о концентрации угодий в одних руках.

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"Кто-то считает, что двести тысяч гектаров - это ok. Это вопрос не о количестве гектаров, а об антимонопольным ограничениях, например, не более 0,5% всей земли в одни руки. Даже этот лимит "режет" значительную часть холдингов, работающих сейчас", - сообщил Гончарук.

По его словам, вопрос о необходимости увеличения или уменьшения лимитов будет обсуждаться в парламенте.

"У нас есть холдинги, которые обрабатывают 600 тысяч (гектаров - ред.), им надо будет уменьшиться в три-четыре раза. Поэтому вопрос, нужны больше или меньше лимиты, будет дискутироваться в парламенте, у меня готового конкретного ответа нет, и ни у кого нет", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что земельная реформа даже в той модели, которая сейчас предложена, - это огромный шаг для страны. "И значительно лучше сделать этот шаг, а потом делать следующий, чем остановиться просто и не сделать этот шаг", - добавил Гончарук.

Как известно, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе, которая продолжится 17-20 декабря.

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

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Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и с обязанностью отчуждения участка в течение года.

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Рынок земли, Законопроект, Кабмин, Земельная реформа, Алексей Гончарук.
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