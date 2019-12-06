Арахамия: ​Рада не успеет принять земельную реформу до нового года

Новости Украины:Давид Арахамия сомневается в принятии законопроекта о запуске рынка земли до конца года.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.

"Такая цель у нас – начать землю рассматривать (до Нового года – ред.), но учитывая то, что количество поправок увеличивается с каждым днем, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6 тыс. правок", - назвал Арахамия журналистам причину, по которой парламент вряд ли до 1 января 2020 года примет этот законопроект.

Он также напомнил, что оппозиционные силы в парламенте не хотят, чтобы данный законопроект рассматривался.

По словам лидера фракции, профильному комитету надо еще время, чтобы все эти правки рассмотреть и свести их в сравнительную таблицу.

Он напомнил, и об уже принятой "очень важной поправке", запрещающей владение земли иностранцам, и проведение по данному вопросу референдума.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных.