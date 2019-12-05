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Требуют референдум: Тимошенко объявила о создании "Национального штаба защиты родной земли"

Требуют референдум: Тимошенко объявила о создании "Национального штаба защиты родной земли"
23:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:"Национальный штаб защиты родной земли" требует от Зеленского провести референдум.

Более 40 политических и общественных организаций, которые выступают против продажи земли, объединились в Национальный штаб защиты родной земли, сообщает пресс-служба партии ВО "Батькивщина".

Отмечается, что в состав Штаба вошли представители политических партий и движений, научных и профессиональных союзов, волонтерских и ветеранских организаций, также партия "Батькивщина".

"Если мы не будем управлять своими земельными ресурсами - последствия будут трагичны. Мы останемся сырьевым придатком навсегда. И через международные суды этого не изменим. Я хочу, чтобы все мы понимали, на какой грани мы стоим. Это та грань, за которой Украины в полноценном измерении как независимого суверенного государства уже не будет", - отметила лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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Кроме того, Национальный штаб утвердил требования к президенту Владимиру Зеленскому, в которых говорится о необходимости отложить принятие "земельных законов", продлить мораторий и объявить референдум - дав народу возможность самостоятельно решить, продавать сельскохозяйственную землю или нет.

"Зеленский знает, что 73% людей против распродажи земли. Если он вопреки этому протянет земельные законы, это будет означать, что он работает не на Украину. Это означает, что он работает на заказ, идет совсем с других сторон, но точно не от народа Украины", - добавила Тимошенко.

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Также на первом заседании Национального штаба было принято решение об объединении в одно общее движение всех штабов, созданных различными организациями. Активисты обратились к депутатам разных уровней с призывом поддержать требования Штаба. Отдельное обращение о недопустимости открытия в Украине рынка земли направили в международные организации.

Власть предупредили, что в случае игнорирования требований людей, Национальный штаб оставляет за собой конституционное право на мирные протесты.

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Юлия Тимошенко, Батькивщина, Референдум, Национальный штаб защиты родной земли.
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